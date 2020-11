Polizei Aachen

POL-AC: Raub in Supermarkt - Zeugen gesucht

AachenAachen (ots)

Eine 80-jährige Frau ist am vergangenen Mittwoch (25.11.2020) Opfer eines Raubes geworden. Die Dame war gegen 17.30 Uhr in dem LIDL Supermarkt an der Trierer Straße einkaufen und hatte ihre Handtasche an eine Schlaufe am Einkaufswagen gehängt. Plötzlich wurde sie von einer unbekannten Frau absichtlich von hinten angerempelt und verlor das Gleichgewicht. Diese Situation nutzte eine Komplizin aus und entwendete das in der Handtasche aufbewahrte Portemonnaie der Seniorin. Beide Frauen entfernten sich anschließend zügig aus dem Geschäft. Den Diebstahl der Geldbörse bemerkte das Opfer erst an der Kasse.

Die beiden unbekannten Täterinnen werden beschrieben als 1,70 m und 1,60 m groß, etwa 21 Jahre alt, dunkle Haare, beide bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, dunklen Hosen und dunklen Gesichtsmasken. Die kleinere Frau hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und ein helles Muster auf der Gesichtsmaske. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Täterinnen abgeben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

