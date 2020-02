Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 25.02.2020, gegen 12:55 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer hinter einer 41-jährigen Autofahrerin auf der Straße "In den Weihergärten". Als die 41-Jährige an den rechten Fahrbahnrand fuhr und abbremste, machte der 55-Jährige eine Vollbremsung, um nicht auf das Auto aufzufahren, flog dadurch vornüber sein Fahrrad und fiel mit dem Kopf voraus zu Boden. Er trug einen Fahrradhelm, verletzte sich aber im Gesicht und am Arm. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 41-Jährige gab an, dass sie es gut gemeint hätte und den Fahrradfahrer überholen lassen wollte, da er schneller gewesen sei als sie.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell