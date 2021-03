Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Motorroller beschädigt (07.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Zweirad hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr auf der Hammerstattstraße begangen. Ein unbekannter Täter beschädigte das Rücklicht und die Kennzeichenhalterung eines Piaggio Motorrollers, der vor dem Haus Nummer 60 stand. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 200 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

