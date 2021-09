Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bruder mutmaßlich mit Messer verletzt - 24-Jähriger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag (10.09.2021) einen 24 Jahre alten Mann in Bad Cannstatt festgenommen, der im Verdacht steht, seinen 29 Jahre alten Bruder mutmaßlich mit einem Messer erheblich verletzt zu haben.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 24-Jährige gegen 01.20 Uhr an der Haustüre seines in Bad Cannstatt wohnenden 29-jährigen Bruders geklingelt haben. Nachdem dieser öffnete, soll der Jüngere den Älteren unvermittelt mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchtete der 24-Jährige.

Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift in Bad Cannstatt festgenommen werden. Polizeibeamte versorgten den 29-Jährigen bis ihn die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Der 24-Jährige syrische Staatsangehörige wird im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell