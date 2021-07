Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Rohbau

Kabel entwendet

Geldern (ots)

Auf unbekannte Weise sind Diebe zwischen Freitagabend und Montagmorgen (26. Juli 2021) in den Rohbau eines Wohnhauses an der Kapuzinerstraße eingedrungen. Sie entwendeten mehrere hundert Meter Kabel. Es wurden sowohl bereits verlegt Kabel abgetrennt, als auch drei Kabelrollen komplett abgewickelt. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

