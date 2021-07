Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl/ Massives Bronzekreuz von Grab entwendet

Goch (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch (21. Juli 2021) bis Sonntag (25. Juli 2021) ein massives Bronzekreuz. Das Kreuz stand auf einem Grab, das sich auf dem Friedhof an dem Heribert-Teggers-Weg befindet. Bei dem Kreuz handelt es sich um ein Unikat gefertigt von einem Künstler im Jahr 1982. Es ist circa 1,30 m bis 1,40 m groß, aus Bronze, mittlerweile grünlich eloxiert. In der Kreuzmitte befindet sich ein Kreis, ebenfalls aus Bronze.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell