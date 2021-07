Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Geparkte Mercedes A-Klasse beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntag (25. Juli 2021) zwischen 00 Uhr und 07 Uhr morgens die Vernumerstraße in Richtung Stettiner Straße, als er eine, in einer Parkbucht stehende, Mercedes A-Klasse in grau beschädigte. Der Unbekannte beschädigte die linke Fahrzeugseite und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

