Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Verkehrsunfall/ Fahrer flüchtet nach Unfall

Uedem-Keppeln (ots)

Am Sonntagabend (25. Juli 2021) gegen 19.45 Uhr geriet ein 38-jähriger Mann aus Georgien auf der Klever Straße (L 362) in Höhe der Ortschaft Uedem-Keppeln mit seinem Fahrzeug (Peugeot 406) ins Schleudern und kam auf dem Grünstreifen des angrenzenden Feldes zum Stehen. Ein Auto, besetzt mit zwei Frauen, fuhr die Klever Straße in entgegengesetzte Richtung und musste dem Peugeot ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie erkundigten sich noch nach dem Wohlergehen des Fahrers, bevor dieser zu Fuß in Richtung Keppeln ging. Gefolgt von weiteren Passaten konnte die Polizei den alkoholisierten Fahrer in Höhe des Sportplatzes in Keppeln antreffen. Ihm wurde auf der Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Peugeot wurde aus dem Grünstreifen geschleppt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell