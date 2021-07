Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines nicht zugelassenen Pkw

Kranenburg (ots)

Am Freitag 23.07.2021 in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde von einem Grundstück am Schwarzländer Weg ein grauer Pkw der Marke DaimlerChrysler 200CDI (Baujahr 2002) entwendet. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und war aufgrund eines Defektes nicht mehr fahrbereit. Vermutlich wurde das Fahrzeug im Tatzeitraum auf einen Anhänger oder Transporter geladen. Wer hat etwas etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5050

