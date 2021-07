Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreisweite Verkehrsmaßnahmen zum Schutz von Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen

Kreisgebiet Kleve (ots)

Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve führten am Sonntagnachmittag im gesamten Kreisgebiet an wechselnden Örtlichkeiten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen insbesondere zum Schutz von Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen durch. Hierbei wurden neben Geschwindigkeitsmessungen auch gezielt Örtlichkeiten überwacht, an denen Motorradfahrer oder Motorradfahrerinnen u.a. durch mögliche Vorfahrtmissachtungen anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet sind. Hintergrund ist, dass in den Jahren 2015 bis 2020 insgesamt bei Verkehrsunfällen im Kreis Kleve 16 Motorradfahrer getötet, 122 Motorradfahrer schwer verletzt und 184 Motorradfahrer leicht verletzt wurden. Insgesamt wurden am Sonntagnachmittag 153 Verkehrsverstöße festgestellt: Bei 133 Übertretungen wurden noch vor Ort Verwarnungsgelder erhoben. In 20 Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; die betroffenen Fahrzeugführer erhalten in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle. Bei einem Verstoß sieht der Bußgeldkatalog zusätzlich noch ein Fahrverbot vor. Trauriger Höhepunkt war ein Vorfall, bei dem ein Fahrzeugführer in einer 70 km/h-Zone mit 147 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet eine empfindliche Geldbuße und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Die Kreispolizei Kleve wird auch in der näheren Zukunft ihre Überwachungsmaßnahmen in diesem Thema fortführen.

