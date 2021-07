Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Brand/ Altkleiderbehälter fängt Feuer

Rees (ots)

Aus derzeit nicht bekannten Gründen fing ein Altkleiderbehälter am Grüttweg am Samstag (24. Juli 2021) gegen 23.05 Uhr Feuer. Nach ersten Informationen stand die Tür des Entnahmefachs offen und die Kleidersäcke im Inneren standen in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Ermittlung zur Brandursache laufen. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, sollen sich bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell