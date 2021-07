Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerken-Eyll (ots)

In Kerken-Eyll kam es am Samstag (24. Juli 2021) gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Ein 85-Jähriger aus Geldern war mit seinem PKW auf der Straße An den Linden in Richtung Aldekerker Landstraße (B9) unterwegs. Als er an der Kreuzung nach links in Richtung Aldekerk abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pedelecfahrer, der die Aldekerker Landstraße aus dem Keensweg kommend querte und geradeaus auf der Straße An den Linden weiterfahren wollte. Der 66-jährige Issumer, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, verletzte sich bei der Kollision schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer und seine ebenfalls 85-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, standen jedoch unter dem Eindruck des Geschehenen. An dem Pedelec und an dem Renault entstand Sachschaden. Die Unfallstelle musste zwischenzeitlich für die Arbeit der Einsatzkräfte teilweise gesperrt werden, die B9 war jedoch einspurig befahrbar. (cs)

