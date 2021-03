Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Mehrere Autos beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter trieben am Sonntag gegen 22:20 Uhr in der Bismarckstraße in Leonberg-Eltingen ihr Unwesen. An einem geparkten VW Golf und einem Audi klappten sie mutwillig den jeweils linken Außenspiegel nach vorne. Anschließend machte sich einer von den beiden Tätern noch an einem abgestellten Mercedes zu schaffen und trat gegen den linken Außenspiegel des Wagens. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe einer dreistelligen Summe. Nachdem ein Anwohner auf das Geschehen aufmerksam geworden war, alarmierte er umgehend die Polizei. Die beiden männlichen Unbekannten, bei denen es sich um jüngere Personen handeln soll, rannten unterdessen in Richtung Friedenstraße davon. Eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Von ihnen liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1. Täter: 180 cm, blonde Haare, schwarze Jogginghose, weiße Oberbekleidung

2. Täter: kleiner als sein Mittäter, komplett schwarz gekleidet

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht nun nach Zeugen, die eventuell weitere Hinweise geben können.

