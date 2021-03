Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unbekannter soll auf 72-jährigen Jogger losgegangen sein

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 11:50 Uhr befand sich in Leonberg-Eltingen auf der Straße "Längenbühl" ein 72-jähriger Mann beim Joggen. Hierbei kam ihm auf Höhe einer Firma ein noch unbekannter Mann und eine Frau mit einem nicht angeleinten Hund entgegen. Aufgrund dessen wich der Jogger in einen Grünstreifen aus. Da der Hund dem Mann offenbar gefolgt war, bat er die Besitzer, das Tier anzuleinen. Hierauf soll es dann zu Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien gekommen sein. Im Zuge des Disputs soll der unbekannte Mann dem 72 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag ging der ältere Herr zu Boden und wurde dort mutmaßlich noch mit Fußtritten malträtiert. Während der Geschehnisse schnappte sich die Frau, bei der es sich eventuell um die Mutter des Angreifers handeln könnte, den braun-weißen Hund und suchte das Weite. Zu ihr ist lediglich bekannt, dass sie circa 165 cm groß ist, vermutlich rote Haare hat und einen hellen, beigen Mantel trug. Der unbekannte Mann mit kurzen hellen Haaren, der etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß ist, ließ im weiteren Verlauf von dem leicht verletzten 72-Jährigen ab und entfernt sich ebenfalls von der Örtlichkeit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

