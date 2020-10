Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrskontrollen in Fallersleben

WolfsburgWolfsburg (ots)

Fallersleben, 27.10.20

Gleich 27 Verwarngelder wurden bei gezielten Verkehrskontrollen in Fallersleben am Dienstag ausgestellt. Acht Beamte der Polizeistation Fallersleben überprüften von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Hafenstraße, der Kreisstraße 114, der Wolfsburger Landstraße und der Erich-Netzeband-Straße insgesamt 100 Kraftfahrzeugführer. Ein 28 Jahre alter Polo-Fahrer aus Wolfsburg wurde um 12.45 Uhr berauscht aus dem Verkehr gezogen. Ein Drogentest des Fahrers fiel positiv auf THC aus, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten. Daher wurde dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. "Überwiegend stellten wir jedoch Verkehrsordnungswidrigkeiten wie nichtangeschnallte Fahrzeugführer fest oder Fahrer, die durch das Telefonieren mit einem Mobiltelefon abgelenkt waren", so Einsatzleiter Maximilian Möller von der Polizei Fallersleben.

