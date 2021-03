Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Bauhof vereitelt

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Nacht zum Samstag einen Einbruch in den Renninger Bauhof und damit verbunden den Diebstahl von Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro vereitelt. Der Zeuge hatte kurz nach Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem er auf dem Parkplatz eines Unternehmens an der Industriestraße verdächtige Personen beobachtet hatte. Vor Ort entdeckten Polizeibeamte zwei Pkw, die augenscheinlich erst kurz zuvor dort abgestellt worden waren. Bei einer Absuche der Umgebung mit Unterstützung von Kollegen des Polizeipräsidiums Stuttgart und eines Polizeihubschraubers stellten die Einsatzkräfte fest, dass in den Bauhof Renningen eingebrochen und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro zum Abtransport bereitgestellt worden war. Nachdem zunächst keine Personen angetroffen werden konnten, überwachten die Einsatzkräfte die geparkten Autos. Als sich schließlich drei Männer im Alter von 22, 31 und 43 Jahren mit den Fahrzeugen zu entfernen versuchten, wurden sie vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

