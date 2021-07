Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Beim Einbiegen mit Pedelec kollidiert

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Samstag in Ahaus-Wessum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 45 Jahre alter Ahauser wollte mit seinem Wagen gegen 21.10 Uhr von der Ikemannstraße nach rechts in die bevorrechtigte Wessumer Straße einbiegen. Dabei stieß er mit der 38-Jährigen zusammen. Sie hatte den Radweg an der Wessumer Straße aus Richtung Ahaus kommend befahren; dieser ist in beiden Richtungen freigegeben. Die Ahauserin wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

