Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Glastür eingeschlagen

Ahaus (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag den Eingang eines Geschäftes in Ahaus. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen die Glastür mit einem Gegenstand zerstört. Das Geschehen spielte sich an der Straße Markt ab. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

