Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In zwei Firmen eingebrochen

Rhede (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in zwei Betriebe in Rhede eingedrungen. Ein Tatort liegt an der Alfred-Nobel-Straße: Die Täter verschafften sich dort Zugang in ein Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten die Büros, öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten das darin liegende Bargeld. Zur zweiten Tat kam es an der nahegelegenen Heinrich-Hertz-Straße. Dort schlugen die Einbrecher an einem Rolltor eine Scheibe ein und gelangten so in den Betrieb. Sie entwendeten zwei Winkelschleifer. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell