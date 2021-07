Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Flucht vor der Polizei misslingt

Gronau (ots)

Zuhause traf ein Polizeibeamter einen 17-Jährigen in Gronau dann doch an. Zuvor hatte der Motorrollerfahrer mehrfach Anhaltezeichen missachtet und war geflüchtet. Er nutzte dazu auch Gehwege. Das Fahrzeug würde gut 80 km/h fahren, gab der Fahrer später an - darin lag wohl der Grund der Flucht. Nun wird geprüft, ob die Fahrerlaubnis des 17-Jährigen ausreicht. Eine Versicherung für das Fahrzeug lag vor, aber nur für ein Mofa. Es folgte die Sicherstellung des Rollers und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Mögliche Geschädigte der Flucht am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr über die Straßen Enscheder Straße, Klosterstiege und Eisenbahnweg werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell