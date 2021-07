Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Täter lenken ab und greifen zu

Gescher (ots)

Entwendet haben zwei Unbekannte eine Geldbörse am Mittwoch in Gescher. Die Diebe betraten gegen 17.55 Uhr ein Geschäft an der Hauptstraße. Sie verwickelten die Geschäftsinhaberin immer wieder in Gespräche und hielten sich dabei in unmittelbarer Nähe des Kassenbereichs auf. Nachdem die Täter die Boutique verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte den Diebstahl ihres Portemonnaies. Das Diebespärchen wird wie folgt beschrieben: 1. männlicher Täter, 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlank, sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Einschlag. Der Mann trug ein rotes T-Shirt sowie eine dunkle Hose; 2. weibliche Täterin, zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, korpulent. Sie trug ein weißes T-Shirt und Jeans. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

