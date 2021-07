Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Taschendiebstahl fällt schnell auf

Heiden (ots)

Plötzlich war die Geldbörse weg: Sofort lautstark um Hilfe gerufen hat am Donnerstag der Kunde eines Verbrauchermarktes in Heiden, als Unbekannte sein Portemonnaie gestohlen hatten. Mit dieser Reaktion hatten die Täter wohl nicht gerechnet. Denn ein Mitarbeiter entdeckte das Portemonnaie in einem Gang. Damit nicht genug: Der Kunde und ein Mitarbeiter des Geschäfts an der Industriestraße konnten eine Tatverdächtige stellen. Die Frau hatte sich kurz vorher gemeinsam mit einem Unbekannten dem Kunden in auffälliger Weise genähert gehabt. Polizeibeamte nahmen die 48-Jährige mit zur Wache und leiteten ein Strafverfahren ein. Ihr Begleiter hatte sich entfernt. Die Ermittlungen dauern an.

