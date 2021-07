Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Lkw fährt auf Lkw auf

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von circa 22.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, an dem am Donnerstag in Borken zwei Lkw beteiligt waren. Ein 55-Jähriger hatte gegen 13.40 Uhr die Weseler Straße (L896) außerorts in Richtung Borken befahren. Der Ahauser fuhr auf den Seitenstreifen, hielt an und stieg aus dem Wagen. Ein weiterer Lkw-Fahrer war in gleicher Richtung unterwegs. Der 25-Jährige bemerkte die Situation zu spät und konnte nicht mehr ausweichen - der Marler prallte mit seinem Fahrzeug ungebremst auf den stehenden Wagen auf. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell