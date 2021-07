Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handy beim Einkauf entwendet

Bocholt (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag in Bocholt das Smartphone einer Frau gestohlen. Diese hatte sich gegen 13.00 Uhr in einem Geschäft in den Shopping-Arkaden am Berliner Platz aufgehalten. Als die Kundin ihre Sporttasche während einer Anprobe kurz abstellte, kam es unbemerkt zu der Tat. Mit dem Mobiltelefon erbeuteten die Täter mehrere persönliche Papiere, die in der Handyhülle gelegen hatten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

