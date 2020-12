Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Handtasche entrissen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, wollte eine 57-jährige Gladbeckerin auf einem Parkplatz an der Horster Straße (Stadtteil Butendorf) zu ihrem Auto gehen. Dabei entriss ihr ein unbekannter Mann die Handtasche. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,80 m groß, kurze blonde Haare, dunkler Kapuzenpullover

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

