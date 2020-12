Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß auf Kreuzung

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Paßstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Bottrop wollte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 15 Uhr von der Paßstraße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Prosperstraße fahren. Weil die Kreuzung wegen Rückstau blockiert war, fuhr sie auf die linke Fahrspur, um dann an den wartenden Autos vorbeizufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Autofahrerin aus Oberhausen, die auf der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die 32-Jährige und ihr Baby, das mit im Auto war, blieben augenscheinlich unverletzt. Bei dem Unfall enstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Das Auto der 60-Jährigen wurde abgeschleppt.

