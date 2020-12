POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Auf einer Baustelle an der Straße An der Kommende wurden zwischen Montagabend und Dienstagmorgen drei Bagger aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Scheiben ein und durchsuchten die Fahrerhäuser. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Auf der Aegidistraße wollten zwei Täter in ein Schulgebäude einbrechen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte gegen 22.15 Uhr beobachten, wie zwei Unbekannte versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Wenig später versuchten sie auch, eine Scheibe zu zerstören. Als die Täter den Zeugen bemerkten, liefen sie weg. Sie waren etwa 1,70m groß und dunkel gekleidet, vermutlich handelte es sich um Jugendliche.

Auf der Polderstraße wurde am frühen Montagmorgen bei einem Autohandel eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei Männer an der Tat beteiligt. Sie können wie folgt beschrieben werden: zwei der Täter hatten eine normale Statur, Jacke/Pullover mit Kapuze über den Kopf gezogen, unter der Kapuze Mütze auf dem Kopf, Mundschutz, Handschuhe. Einer der Täter hatte eine Taschenlampe dabei. Der dritte Täter war etwas kräftiger, Jacke mit dickem Kragen, Mütze auf dem Kopf, Handschuhe, Mundschutz.

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter sind am Montag auf der Widumer Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem die Täter ins Treppenhaus gekommen sind, hebelten sie eine Wohnungstür im Dachgeschoss auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Playstation und eine Soundbar gestohlen.

Herten:

Auf der Kirchstraße sind unbekannten Täter im Laufe des Montags in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem sie an einer Wohnungstür scheiterten, hebelten sie an einer zweiten Tür und kamen auch herein. Die Täter durchwühlten diverse Schränke nach Diebesgut. Ob etwas erbeutet werden konnte, wird noch geklärt.

Marl:

Auf der Riegestraße wurde am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann sämtliche Schubladen und Schränke. Anschließend flüchteten sie über eine Terrassentür. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Auf der Marienstraße sind am Montagnachmittag unbekannte Täter in eine Etagenwohnung eingebrochen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

