Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Nachbarn verscheuchen mutmaßliche Einbrecherinnen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Aufmerksame Nachbarn haben am Montagvormittag offenbar einen Einbruch am Flachsbeckweg verhindert. Zeugen bemerkten gegen 10.35 Uhr zwei verdächtige junge Frauen an einem Nachbarhaus. Wenig später gingen die Beiden in den Garten. Ein Zeuge ging hinterher und konnte dann sehen, wie die Beiden versuchten, die Terrassentür aufzubrechen. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, liefen sie weg. Eine Zeugin hatte inzwischen die Polizei gerufen, so dass die beiden Tatverdächtigen schnell festgenommen werden konnten. Es handelt sich demnach um eine 13- und eine 14-Jährige. Gestohlen wurde nichts. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell