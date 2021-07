Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Portemonnaie aus Auto entwendet

Bocholt (ots)

Aus einem parkenden Lkw hat ein Unbekannter am Donnerstag in Bocholt eine Geldbörse gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Euregio-Gymnasium an der Straße Unter den Eichen. Mit dem Portemonnaie erbeutete der Dieb Bargeld und Papiere. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

