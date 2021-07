Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorroller sichergestellt

Gescher (ots)

Die vorgezeigte Mofa-Prüfbescheinigung reichte nicht, als Polizeibeamte einen 32-Jährigen am Donnerstagnachmittag in Gescher anhielten. Der Mann war mit einem Motorroller auf der Landesstraße 608 unterwegs. Laut "Papiere" hätte es ein Mofa sein müssen. Die gefahrene Geschwindigkeit mit rund 45 km/h stellte es aber anders dar: Es handelte sich um ein Kleinkraftrad. Nun folgt ein Strafverfahren. Wie das abläuft, wird dem Rollerfahrer bekannt sein. Wegen gleichgelagerter Delikte war er in der Vergangenheit mehrfach aufgefallen. Er sei bereits rechtskräftig wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" verurteilt worden, gab der 32-Jährige an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Roller sichergestellt.

