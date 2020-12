Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zur Festnahme ausgeschriebener Mann mit gestohlenem Pkw kontrolliert

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zwei Beamte des Polizeireviers Ettlingen kontrollierten am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrzeug in der Schleinkoferstraße in Ettlingen. Während der Kontrolle verstrickte sich der Fahrer in Widersprüche. Bei der näheren Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieses Anfang November in Karlsruhe entwendet worden war. Der kontrollierte Fahrer steht im dringenden Verdacht, den Pkw gestohlen zu haben.

Außerdem ist der 65-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass er mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Deshalb wird er am Donnerstag in eine Haftanstalt gebracht.

Im gestohlenen Fahrzeug wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden, sowie Elektroartikel, die augenscheinlich einem Einbruch beziehungsweise Diebstahl in Karlsruhe zugeordnet werden können.

Die diesbezüglichen umfangreichen Ermittlungen hat das Polizeirevier Ettlingen übernommen.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell