Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße

Alkoholisiert, ohne gültiges Kennzeichen und ohne Führerschein von der Polizei angehalten

Coesfeld (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus Senden befuhr am 09.04.2021, 23:58 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Buldener Straße in Senden. Polizisten hielten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an und kontrollierten ihn. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht.

Weiterhin ergab sich bei der Kontrolle, dass der Roller bereits abgemeldet und das Kennzeichen nicht mehr gültig ist. Zudem gab der Sendener zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

