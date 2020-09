Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200908.2 Kreise Steinburg und Dithmarschen: Serie von Handtaschen-

Geldbörsendiebstählen

Itzehoe (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen erneut zu einer Vielzahl von Handtaschen- bzw. Geldbörsendiebstählen gekommen.

Von Montag auf Dienstag nahmen Polizeidienststellen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen eine Vielzahl von Diebstahlsanzeigen auf. Obzwar die Tatorte über beide Kreise verteilt sind, gleicht sich das Vorgehen der noch unbekannten Täter auffallend. In Verbrauchermärkten beobachten sie gezielt ältere Mitmenschen. Bei tatgünstiger Gelegenheit oder durch gezielte Ablenkung ihrer späteren Opfer werden die Täter dann aktiv. Die durch die Diebstähle erlittenen Schäden beliefen sich bei den Opfern zwischen einem kleineren dreistelligen bis hin zu einem vierstelligen Betrag. So widerfuhr es einer 74-jährigen Dame aus dem Heider Umland, der Diebe am Montag zur Mittagszeit in einem Heider Aldi-Markt die prall gefüllte Geldbörse aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche entwendeten.

Die Polizei rät dringend dazu, Wertgegenstände am Körper zu tragen, nicht aus den Augen zu lassen und so zu deponieren, dass sie von Unbefugten nicht in Besitz genommen werden können. Jochen Zimmermann

