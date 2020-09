Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200908.3 Neuenbrook: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Neuenbrook (ots)

Am frühen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Neuenbrook. Infolge des Unfalls verletzte sich ein jugendlicher Pedelecfahrer schwer.

Am Montag um 06:19 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße / West in Neuenbrook. Hierbei übersah eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Rethwisch in der Dunkelheit beim Überqueren der Kreuzung einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Radfahrer aus Horst, der vorschriftsmäßig den für ihn geltenden Radweg befuhr. Infolge des Unfalls fiel der Radfahrer auf die Motorhaube des Pkw's und schleuderte im weiteren Verlauf in die Frontscheibe des Fahrzeugs. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, die eine Versorgung im Klinikum erforderten. Das selbst umgebaute Pedelec erlitt einen Totalschaden. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass am Fahrzeug des Jugendlichen entgegen geltender Vorschriften keinerlei Beleuchtung montiert war.

Jochen Zimmermann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell