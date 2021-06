Polizei Essen

POL-E: Essen: Hilfsbereite Seniorin bestohlen - Zeugensuche

Essen (ots)

45143 E-Altendorf:

Unbekannte bestahlen Samstagnachmittag (19. Juni) eine hilfsbereite Seniorin in Altendorf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:40 Uhr klingelte es an der Tür einer 81-Jährigen auf der Sursstraße. Ein Pärchen stand vor ihr. Es sei so warm und man bräuchte angeblich dringend etwas zu trinken. Die Dame ging in die Küche, um Getränke zu holen. Diesen Moment nutzten die Kriminellen aus, um Beute zu suchen. Mit Bargeld flüchteten sie aus dem Haus. Die Frau soll zirka 25 bis 35 Jahre alt sein und eine normale Figur haben. Bekleidet war sie mit einem weißen Oberteil und einem weißen Rock. Ihr Komplize ist ungefähr 35 bis 50 Jahre alt und hat eine Glatze. Er ist sehr korpulent und war bauchfrei. Außerdem hatte er weiße Handschuhe an und eine Umhängetasche bei sich. Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell