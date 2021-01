Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Täter aus Seniorenheim in Haft

Heidekreis (ots)

22.01 / Täter aus Seniorenheim in Haft

Bad Fallingbostel: Gegen den Täter, der am vergangenen Samstag im Seniorenheim an der Scharnhorststraße von einem Bewohner bei der Tatausführung überrascht wurde (wir berichteten), ist ein Haftbefehl erlassen worden. Der 27-Jährige war bereits vor der Tat mehrfach, insbesondere wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Polizeibeamte nahmen den Bad Fallingbosteler am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr in der Innenstadt fest. Er wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend von Polizeibeamten der Justizvollzugsanstalt Celle zugeführt.

