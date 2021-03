Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei ermittelt wegen Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln ++ Unfallfahrer flüchtet ++ Tabakwaren im Wert von rund 500 Euro ++ Schulbriefkasten gestohlen

Dillenburg- Peugeot beschädigt

Offensichtlich von einem höher gelegenen Grundstück warfen Unbekannte Steine, Asphalt- und Betonstücke auf einen schwarzen Peugeot. Der Kleinwagen stand auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Berliner Straße. Der Schaden beläuft sich auf 4.500 Euro. Hinweise zu den Unbekannten, die ihr Unwesen zwischen Montag (22.03.2021), 11:00 Uhr und Dienstag (23.03.2021), 10:00 Uhr trieben, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - Polizei ermittelt wegen Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln

Dillenburger Polizisten kontrollierten am Dienstagnachmittag (23.03.2021), um 14:25 Uhr, einen 35-Jährigen an der Dillenburger Grillhütte "Tal Tempe". Beim Erblicken der Beamten warf der aus Limburg stammende Mann mehrere Gegenstände in einen Mülleimer. Offensichtlich versuchte der Mann so einen Tabakbeutel, in dem sich eine geringe Menge Marihuana befand, vor den Ordnungshütern verschwinden zu lassen. Da der Limburger offenbar mit seinem Auto zur Grillhütte gefahren war, führten die Polizisten einen Drogentest bei dem Limburger durch. Der Test reagierte positiv auf den Konsum von THC. Für den Mann folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Auf den 35-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln zu.

Ehringshausen- Unfallfahrer flüchtet

Offenbar beim Ein- oder Ausparkten touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen schwarzen BMW Kombi an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der 320d xDrive parkte am Samstag (20.03.2021) zwischen 10:05 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Kölschhäuser Straße. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: 27-Jähriger stiehlt Tabakwaren im Wert von rund 500 Euro

Tabakwaren für 517 Euro verstaute am 12.03.2021 ein 27-Jähriger in seinem Rucksack. Die Tabakbehälter griff er aus der Auslage im Kassenbereich des Einkaufsmarktes im Forum. Offensichtlich ohne die Waren zu bezahlen, wollte der aus Algerien stammende Asylbewerber den Markt verlassen. Sicherheitsmitarbeiter sprachen den 27-Jährigen an und hielten ihn fest. Der Mann riss sich los, versetzte einem Marktmitarbeiter zwei Kopfstöße, schlug und spuckte nach den Mitarbeitern. Die Sicherheitsdienstler überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auf den 27-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Räuberischem Diebstahl und Körperverletzung zu.

Schöffengrund-Schwalbach: Schulbriefkasten gestohlen

Irgendwann, am vergangenen Wochenende (19.03.2021 - 22.03.2021) rissen Unbekannte den Briefkasten an der Außenstelle der Wetzbachtalschule in der Jahnstraße ab und ließen ihn mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise, zu den unbekannten Dieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

