POL-LDK: - Suche nach Mann in Dill - Nazisymbole und Parolen geschmiert - Auf- und Einbrüche scheitern - Kennzeichen verschwunden - Kontrolle verloren - Zigaretten erbeutet - BMW geplündert - ...

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Nazisymbole und Parolen geschmiert -

Am zurückliegenden Wochenende schmierte Unbekannte unter anderem ein Hakenkreuz und die Parole "Sieg Heil" an die Fassade der Johann-von-Nassau-Schule. Im Zeitraum vom 19.03.2021 (Freitag), gegen 16.00 Uhr bis Montagmorgen (22.03.2021), gegen 06.00 Uhr brachten die Täter dies mit einem blauen wasserfesten Stift auf die Fassade der Turnhalle an. Hinweise zu den Unbekannten oder zu Personen, die sich am Wochenende auf dem in der Wilhelmstraße gelegenen Schulgelände aufhielten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Dillenburg-Donsbach: Automat Ziel von Dieben -

In der Nacht von Sonntag (21.03.2021) auf Montag (22.03.2021) versuchten Diebe den Verkaufsautomaten am Dorfladen in der Grubstraße zu knacken. Zwischen 20.00 Uhr und 06.30 Uhr schlugen sie mehrfach mit einem Pflasterstein gegen dessen Sicherheitsglas. Die Scheibe hielt - die Diebe zogen ohne Beute wieder ab. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die sonst Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 anzurufen.

Breitscheid-Rabenscheid: In Tankstelle eingestiegen -

Mit Zigaretten und Getränken aus der Rabenscheider Tankstelle suchten Einbrecher das Weite. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und griffen sich eine nicht bekannte Menge an Zigaretten und Getränken. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Sonntag (21.03.2021) auf Montag (22.03.2021), gegen 03.35 Uhr beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Wem sind zur genannten Zeit in der Ortsmitte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn: Einbrecher scheitern im Gewerbepark -

Unbekannte Diebe scheiterten am Wochenende mit dem Versuch in eine Fertigungshalle auf dem ehemaligen Haas und Sohn Gelände einzubrechen. Die Täter überwanden einen Bauzaun, erkletterten eine Laderampe und machten sich an einer Tür der Fertigungshalle zu schaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, so dass die Täter nicht ins Innere eindrangen. Den Tatzeitraum schränkt die Polizei auf die Zeit von Freitagabend (19.03.2021), gegen 22.00 Uhr bis Montagmorgen (22.03.2021), gegen 10.00 Uhr ein. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Holzhausen: Reifen platt -

Etwa 100 Euro werden für den Besitzer eines Nissan fällig, weil Unbekannte einen Reifen seines Wagens plattstachen. Der graue "Almera Tina" parkte in der Nacht von Sonntag (21.03.2021) auf Montag (22.03.2021) in der Straße "Im Winkel'", in Höhe der Hausnummer 8. In dieser Zeit trieben die Täter einen spitzen Gegenstand in den vorderen Reifen der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Umfangreiche Suchmaßnahmen an der Dill und Lahn -

Gestern Abend (22.03.2021) suchten Polizei, Feuerwehr und DLRG Bereiche der Dill und der Lahn nach einem Mann ab. Einem Hinweis folgend gingen die Rettungskräfte zunächst von einem Unglücks- oder Suizidfall aus. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz. Gegen 20.20 Uhr meldete sich ein Zeuge, der an der Dill Kontakt mit einem betrunkenen Mann hatte. Wenig später war dieser Mann verschwunden, jedoch lag sein Mobilfunktelefon in der Dill und eine Tasche mit Kleidung und Personaldokumenten am Ufer. Polizei, Feuerwehr und DLRG suchten, zum Teil mit Booten, die Ufer der Dill und der Lahn ab, ohne einen Hinweis auf den 38-jährigen Wohnsitzlosen zu erlangen. Letztlich wurde die Suche abgebrochen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Gesuchte lediglich seine Sachen an der Dill zurückließ und sich weiterhin im Stadtgebiet aufhält.

Wetzlar: Bagger-Scheibe eingeworfen -

In der Gothestraße beschädigten Unbekannte zwei Scheiben eines Baggers. Die rote Hitachi-Arbeitsmaschine stand am Wochenende auf einer Baustelle in Höhe der Hausnummer 7. Offensichtlich schleuderten die Täter Steine gegen die Scheiben. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar: Kennzeichendiebe unterwegs -

Auf dem Gelände eines Autohandels in der Industriestraße schlugen am späten Montagabend (22.03.2021) Kennzeichendiebe zu. Gegen 23.40 Uhr fuhren die Täter vor, stiegen aus, schrauben beide Kennzeichen eines dort zum Verkauf stehenden Wagens ab und fuhren davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder LDK - AH 208 nehmen die Ermittler der Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Fahrzeugteile von BMW gestohlen -

Mit dem fest verbauten Navigationsgerät, weiteren elektronischen Bauteilen sowie den Spiegelflächen der Außenspiegel eines BMW machten sich Diebe in der Heidestraße auf und davon. Am späten Freitagabend (19.03.2021), zwischen 22.55 Uhr und 23.30 Uhr brachen sie den Wagen auf und bauten Teile des Interieurs sowie die Spiegelflächen aus. Den Wert der Fahrzeugteile schätzt die Polizei auf rund 5.500 Euro. Die Aufbruch- und Ausbauschäden belaufen sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Heidestraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Lahnbahnhof: Kontrolle über Toyota verloren -

Mit Untersuchungen im Weilburger Krankenhaus endete für einen 30-jährigen Unfallfahrer der Ausflug in den Straßengraben. Der Leuner war gestern Nachmittag (22.03.2021), gegen 14.00 Uhr auf der Landstraße von Braunfels in Richtung Lahnbahnhof unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet er auf den unbefestigten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte durch den Straßengraben. Dort krachte er gegen ein Entwässerungsrohr und überschlug sich. Sämtliche Airbags im Fahrzeug lösten aus. Der 30-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und Rettungskräfte rufen. Mit Nackenschmerzen transportierte ihn eine Rettungswagenbesatzung ins Weilburger Krankenhaus. Sein Toyota hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr band ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

Solms-Burgsolms: Rad aus dem Hof geschoben -

Nach einem Fahrraddiebstahl in Burgsolms bitte die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Montag (22.03.2021), gegen 16.00 Uhr stellte der Besitzer sein schwarz-rotes Mountainbike im Hof eines Anwesens der Straße "Oberhof" ab und verschloss den Rahmen mit dem Hinterrad. Als er eine Stunde später zurückkehrte, war das Fahrrad vom Hersteller "Ghost" verschwunden. Ein Zeuge beobachtete den Dieb. Dieser hatte das Rad vom Hof geschoben. Der Unbekannte war etwa 170 cm groß, von südländischer Herkunft, schlank und dunkel gekleidet. Er trug zudem einen schwarzen Fahrradhelm. Wer kann Angaben zur Identität des Fahrraddiebes machen? Wo ist dieser in Burgsolms mit dem verschlossenen Rad noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Niederquembach: Kennzeichen abmontiert -

Mit dem Kennzeichen LDK-XF 910 eines Anhängers suchten Diebe in der Straße "Auf der Hohl" das Weite. Der 600 kg - Anhänger parkte zwischen Freitagabend (19.03.2021) und Montagnachmittag (22.03.2021) in Höhe der Hausnummer 12. Hinweise zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

