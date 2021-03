Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dieb lässt rote Handtasche zurück

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Ehringshausen-Katzenfurt: Dieb greift in Auto und lässt rote Tasche zurück -

Nach einem Diebstahl aus einem Nissan in der Daubhäuser Straße, ließ der Täter eine rote Tasche am Tatort zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Tasche machen können.

In der Nacht vom 05.03.2021 auf den 06.03.2021 öffnete der Unbekannte die Tür eines in der Daubhäuser Straße geparkten Nissan und griff sich vom Rücksitz einen schwarzen Rucksack in dem ein Laptop sowie persönliche Dokumente aufbewahrt wurden. Eine Anwohnerin entdeckte im Vorgarten eine rote Handtasche in der sich Teile der Beute befanden.

Offensichtlich ließ der Täter diese zurück. Bisher konnten die Ermittler den Eigentümer der roten Tasche der Marke "GG&L" nicht ermitteln.

Sie suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zur Herkunft der Tasche machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell