Polizei Essen

POL-E: Essen: Motorrad rutscht auf Ölspur weg - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45134 E-Rellinghausen:

Auf einer Ölspur rutschte Freitagnachmittag (11. Juni) in Rellinghausen ein Motorrad weg. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17 Uhr fuhr ein Kradfahrer auf der Frankenstraße in Richtung Wuppertaler Straße. In Höhe der Hausnummer 73 A verlor der 48-Jährige auf öliger Fahrbahn die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Der deutsche Fahrer verletzte sich leicht. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher machen können. Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell