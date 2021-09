Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann mit Messer schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einer Auseinandersetzung beim Grillplatz in den unteren Schlossgartenanlagen am Freitagabend (10.09.2021), gegen 21.00 Uhr, steht ein 43 Jahre alter Mann im Verdacht, mit einem Messer auf einen 21 Jahre alten Mann eingestochen und diesen dabei schwer verletzt zu haben. Innerhalb einer größeren zusammenstehenden Personengruppe, zeitweise sollen es rund 40 Personen gewesen sein, dürften mehrere Männer in Streit geraten sein, nachdem zuvor eine 21-jährige Frau mutmaßlich belästigt worden war. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 43-Jährige mit einem Taschenmesser mehrfach auf den 21-Jährigen eingestochen haben. Rettungskräfte kümmerten sich um den 21-Jährigen und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht offenbar nicht mehr. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung in Tatortnähe vorläufig fest. Aufgrund einer leichteren Verletzung musste dieser ebenfalls medizinisch versorgt werden. Nach ambulanter Wundversorgung wird der 43-jährige gambische Staatsangehörige im Laufe des Samstags (11.09.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189905778.

