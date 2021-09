Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bahnverkehr nach Unfall für eine Stunde beeinträchtigt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 34 Jahre alter Stadtbahnfahrer ist am Sonntagabend (12.09.2021) an der Friedrichswahl mit einem Fahrzeug zusammengestoßen, nachdem dieser offenbar im Fahrweg der Bahn gehalten hatte. Ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 20.30 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle Friedrichswahl fuhr er an den linken Fahrbahnrand, um einen Fahrerwechsel mit seiner 40-jährigen Beifahrerin zu machen. Noch bevor einer der beiden Insassen aus dem Auto ausgestiegen war, kam es zum Zusammenstoß mit der Linie U15, die in gleicher Richtung unterwegs war. Ersten Schätzungen nach soll ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr etwa für eine Stunde gesperrt. Die Bahn konnte im Anschluss weiterfahren, der BMW musste abgeschleppt werden.

