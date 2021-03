Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub: 30-Jährige Fahrradfahrerin überfallen und durch Fausthiebe und Tritte verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch, 3. März, gegen 19.30 Uhr in Odenkirchen an der Straße Saarhof eine 30-jährige Frau versucht zu berauben und durch Faustschläge gegen den Kopf und Tritte in den Rücken verletzt.

Die 30-Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs zu einer Freundin als die beiden Männer sich ihr in Höhe der Autobahnbrücke in den Weg stellten und die Herausgabe ihres Handys verlangten. Weil die 30-Jährige dies verweigerte, wurden die Männer wütend. Einer von ihnen schlug sie mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf. Dabei stürzte die 30-Jährige mit ihrem Fahrrad zu Boden. Am Boden liegend trat der andere Mann ihr in die Rippen.

Eine Passantin, die auf das Geschehen aufmerksam geworden war, sich durch Rufen bemerkbar machte, ließen die beiden Männer von der Frau ab und liefen in Richtung eines Bauernhofs davon.

Die 30-Jährige erlitt Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Zu den beiden Männern liegen der Polizei die folgenden Personenbeschreibungen vor: Beide sind circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und haben einen dunkleren Hauttyp. Einer von ihnen hat einen Vollbart und trug einen dunklen Jogginganzug. Der andere war mit einer dunklen Jacke und einer ebenfalls dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell