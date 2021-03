Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Tote nach Brand in Einfamilienreihenhaus gefunden

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Brand in einem Reihenmittelhaus in Mönchengladbach-Wickrath haben Feuerwehr und Polizei im Haus heute Mittag gegen 12:40 Uhr zwei tote Senioren gefunden. Es handelt sich dabei um das Ehepaar, das in diesem Haus wohnte. Weil es in den beiden Nebenhäusern einen Wassereintritt im Keller gab, waren Mitarbeiter des Wasserwerkes vor Ort und wollten der Ursache, die mutmaßlich im entsprechenden Reihenmittelhaus lag, auf den Grund gehen. Da nicht geöffnet wurde, der Zutritt aber zur Schadensbehebung erforderlich war, wurden Feuerwehr und Polizei hinzugezogen. Nach Öffnung der Haustüre fanden die Einsatzkräfte im Erdgeschoss eine tote Seniorin (81) und im Obergeschoss einen toten Senior (88). Für die Feuerwehr war es aufgrund von Rauch- und Rußspuren sofort erkennbar, dass es im Haus gebrannt hatte. Nach den ersten Ermittlungen ist es im Keller zu einem Wasserschaden und zu einem Brand gekommen. Brandermittler der Kriminalpolizei kamen zum Einsatz. Deren Ermittlungen zur Ursache zum Brand- und Wasserschaden dauern an und sind noch nicht abgeschlossen. Die beiden Senioren sind möglicherweise infolge einer Rauchgasintoxikation gestorben, jedoch ist die Todesursache bislang noch nicht abschließend geklärt. (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell