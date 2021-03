Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zusammenstoß zwischen abbiegendem Pkw und entgegenkommendem Motorrad

Mönchengladbach (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, 1. März, gegen 18.35 Uhr in Eicken so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine 20-jährige Autofahrerin wollte von der Kaldenkirchener Straße nach links auf die Gneisenaustraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell