Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrowerkzeuge und Autoreifen entwendet

Bocholt (ots)

Auf Werkzeuge abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt. Aus einer Scheune eines Wohnhauses an der Barloer Ringstraße entwendeten die Täter zwei Motorsägen, zwei Freischneider, ein Laubgebläse und eine Heckenschere der Marke Stihl sowie einen Satz Autoreifen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

