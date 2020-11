Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zeugin beobachtet Einbrecher ++ Sachbeschädigung und Fischwilderei ++ Silage-Rundballen beschädigt ++ Diesel abgezapft ++ Polizei beendet Autofahrt ++

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 23.11.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Zeugin beobachtet Einbrecher

Am 22.11.20, gegen 22.05 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Bewohnerin eines Wohnhauses in der Bleckeder Landstraße einen unbekannten Täter, der gerade eine Tür eines Mehrfamilienhauses aufbrechen wollte. Der Unbekannte, ein ca. 180 cm großer Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, bemerkte die Zeugin, ließ von der Tat ab und flüchtete. An der Tür entstand leichter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Universität

In der Nacht zum 23.11.20 brachen unbekannte Täter in ein Büro in einem Gebäude in der Universitätsallee ein. Die Täter gelangten vermutlich durch eine nicht verschlossene Tür in das Gebäude und brachen u.a. in ein Büro ein. Dort stahlen die Täter eine Bose Box sowie zwei Festplatten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Motorhaube eingedrückt

Am Samstag, 21.11.20, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, haben Unbekannte einen Pkw Toyota beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Lüneburger Straße abgestellt war. Die Täter drückten die Motorhaube ein und verursachten einen Schaden von geschätzten 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Café

Am 22.11.20, gegen 15.20 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Café in der Straße Am Sande ein. Der Täter schlug ein Fenster ein und kletterte in das Café. Eine Zeugin, die den Täter gehört hatte, rief bei der Polizei an. Der Täter flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei, vermutlich hat er jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Sachbeschädigung und Fischwilderei

Zwischen dem 22.11.20, 11.00 Uhr, und dem 23.11.20, 09.45 Uhr, suchten unbekannte Täter die Angelteiche auf einem Grundstück in der Lüneburger Landstraße auf. Die Täter beschädigten ein Weidezaun-Stromaggregat und entfernten Netze, welche die Teiche abdeckten. Es ist anzunehmen, dass die Täter in den Teichen im Anschluss an die Sachbeschädigungen geangelt haben. Die entstandenen Schäden werden auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren u.a. wegen Fischwilderei ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 20. und 23.11.20 bauten unbekannte Täter beide Kennzeichen LG - WM 120 von einem Daimler Sprinter, der in der Käthe-Krüger-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war, ab und entwendeten sie. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Artlenburg - Silage-Rundballen beschädigt

Zwischen dem 21.11.20, 10.00 Uhr, und dem 22.11.20, 17.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mehrere Rundballen mit Silage, die auf einer Wiese in der Marienthaler Straße abgelegt sind. Die Täter zerschnitten die Folie und verursachten Sachschaden von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Zeugin beobachtet Unfallflucht

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntag, 22.11.20, gegen 13.00 Uhr, in der Scharnhorststraße einen Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrer eines Pkw Citroen stieß gegen einen parkenden Renault. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Der Citroen-Fahrer stellte seinen Pkw daraufhin woanders ab und entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien, OT. Braasche - Diesel abgezapft

Gut 800 bis 900 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Zeitraum vom 18. bis 21.11.20 aus einer Dieselzapfanlage auf einer Hofstelle in Braasche ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Polizei beendet Autofahrt

Die Fahrt eines 76 Jahre alten Fahrers eines Pkw Skoda beendete die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.11.20 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Lüchower Straße. Der Senior war gegen 15:15 Uhr durch seine unsichere Fahrweise und durch sein Verhalten aufgefallen.

Dannenberg - "unversichert" unterwegs

Mit einem nicht zugelassenem und nicht versichertem Pkw Audi stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 21.11.20 einen 20 Jahre alten rumänischen Staatsbürger in der Jeetzelallee. Die Polizei beendete gegen 09:00 Uhr die Fahrt und leitete entsprechendes Strafverfahren ein.

Uelzen

Bad Bodenteich - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Brand am 18.11.20 in einer auch als Kochstelle genutzten Scheune in Schostorf. Am Mittwochnachmittag war es im Obergeschoss der Scheune in der Bomker Straße im Anschluss an die Nutzung eines Ofens gegen 16:15 Uhr zu dem Brand gekommen. Der Nutzer will den Ofen zuvor gelöscht haben. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. An der Scheune entstand Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es derzeit nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 20.11.20 auf der Bundesstraße 4. Dabei war eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Toyota mit 121 km/h zu schnell unterwegs.

