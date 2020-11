Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Öl gerät in Brand - Feuerwehr rückt zum Löscheinsatz aus ++ Betrüger geht leer aus ++ volltrunken am Steuer ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Einbruch in Büro - Transporter entwendet

In der Nacht zum 19.11.20 brachen unbekannte Täter in der Straße Am Bleckwerk in ein Büro ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld sowie den Schlüssel für einen Transporter Mercedes Sprinter. Der weiße Sprinter, an dem sich zur Tatzeit die Kennzeichen CE - FW 519 befanden, wurde von den Tätern in Folge ebenfalls gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzten 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - 9 Tage weggewiesen

Am Spätnachmittag des 18.11.20 kam es in einer Wohnung im Stadtteil Bockelsberg zum wiederholten Male zu einem Streit zwischen einer 35-Jährigen und ihrem 32 Jahre alten Lebensgefährten. Der 32-Jährige steht im dringenden Verdacht die 35-Jährige u.a. geschlagen zu haben. Der 32-Jährige wurde daher von der Polizei für 9 Tage aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Täter ließ sich einschließen

An zwei aufeinanderfolgenden Nächten hat sich ein unbekannter Täter in ein Büro in der Uelzener Straße einschließen lassen. Der Täter entwendete jeweils wenige Euro Bargeld aus einer Kasse. Die Schäden, die in den Nächten auf den 17. bzw. 18.11.20 durch die Diebstähle entstanden sind, belaufen sich auf weniger als 50 Euro.

Lüneburg - Polizei stellt Drogen sicher

Mehrere Personen wurden am Spätnachmittag des 18.11.20 von der Polizei in der Willy-Brandt-Straße, im Wandrahmpark, in der Altenbrückertorstraße und in der Straße Bei der St. Johanniskirche von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten Tabletten und Joints sicher. Es wurden Strafverfahren gegen die betroffenen Männer im Alter von 17, 28, 34, 38 und 47 Jahren eingeleitet.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 18.11.20, gegen 12.30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife den 31 Jahre alte Fahrer eines VW in der Straße Vor dem Bardowicker Tore. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein folgender Urintest reagierte positiv auf THC, Kokain und Amphetamine. Dem 31-Jährigen aus dem Kreis Ludwigslust wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Tosterglope - volltrunken am Steuer

Auf der L232, zwischen Ventschau und Tosterglope fiel einer Polizeistreife am Donnerstagmorgen, 19.11.20, gegen 09.50 Uhr, der Mazda einer 48-Jährigen auf. Die Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw in Schlangenlinien. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Mazda-Fahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Der 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Hohnstorf/ Elbe - Fußgänger angefahren - Senior verletzt

Am 19.11.20, gegen 06.35 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mofa-Roller den kombinierten Geh-/Radweg von Artlenburg kommend in Richtung Hohnstorf. Einen in gleicher Richtung zu Fuß gehenden 82-Jährigen nahm der Roller-Fahrer nicht wahr und fuhr ihn an. Der Senior stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Betrüger geht leer aus

Ein unbekannter Täter hat über einen Zeitraum von zwei Wochen mehrfach eine 88-Jährige angerufen und sie versucht davon zu überzeugen, dass er Polizeibeamter ist und ihre Wertsachen abholen und damit vor Diebstahl schützen wollte. Die Seniorin ging in keinem Fall auf die Forderungen ein und beendete jeweils das Telefonat. Zudem erstattete sie am 18.11.20 Anzeige bei der "richtigen Polizei".

Göhrde, OT Metzingen - Holzschuppen gerät in Brand - Zeugen gesucht

Nur leichter Sachschaden entstand beim Brand eines Holzschuppens am Abend des 18.11.20. Ein Zeuge hatte gegen 21.00 Uhr einen Knall gehört und kurz darauf Feuerschein wahrgenommen. Der Holzschuppen steht auf einem Grundstück in der Straße An der Bundesstraße. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Zeugen, die vor bzw. bei Ausbruch des Brandes Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Uelzen - Einbrecher kamen am Tag

Am 18.11.20, zwischen 11.30 und 19.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Lüneburger Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf. Entwendet wurde vermutlich nichts. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bodenteich - Öl gerät in Brand - Feuerwehr rückt zum Löscheinsatz aus

Am Mittwochnachmittag, 18.11.20, wollte ein 60-Jähriger auf einem Holzofen, der im ausgebauten Obergeschoss einer Scheune in der Bomker Straße stand, Kartoffelpuffer zubereiten. Es kam zu einem Brand des heißen Öls, den der 60-Jährige nach eigenen Angaben gelöscht hatte. Einige Stunden später, gegen 16.15 Uhr, brach erneut ein Feuer aus. Diesmal rückte die Feuerwehr aus, um den Brand zu löschen. Die Feuerwehren kamen aus Uelzen, Bad Bodenteich, Kattien, Schafwedel, Wittingen und Langenbrügge sowie mehrere Rettungswagen, rückten zum Brandort ausgerückt. Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. An der Scheune entstand Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Ebstorf/ Hanstedt, OT Allenbostel - Kassen aufgebrochen

Die Kasse eines Kartoffel-Verkaufsstandes in der Ortschaft Allenbostel wurde am 18.11.20, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, von unbekannten Tätern aufgebrochen und das darin enthaltene Geld entwendet. Auch in der Straße Im Winkel in Ebstorf, wurde die Kasse einer Kartoffelkiste aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Die Tat ereignete sich ebenfalls am Mittwoch, zwischen 14.00 und 15.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/947920, entgegen.

