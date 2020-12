Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zeugen gesucht

AschendorfAschendorf (ots)

Am Montag kam es gegen 10 Uhr auf der Emdener Straße in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Aschendorf unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 15-jährigen Fußgängerin, die die Straße auf dem Zebrastreifen überquerte. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des vermutlich silbernen Fords entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell