Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fettbrand

Euskirchen (ots)

In der Wohnung eines 31-Jährigen in der Hubert-Salentin-Straße geriet ein Topf mit Fett in Brand. Der Euskirchener versuchte dies mit Wasser zu löschen, durch die folgende Fettexplosion brannte die Küche. Der Mann kam mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht, die restlichen Bewohner konnten unverletzt evakuiert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell